الدكتور الزعاق يوضح حقيقة ثلوج الرياض

المواطن ـ سعيد مشهور

نفى الدكتور خالد الزعاق، الأحد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، احتمال حدوث متغيّر في الأجواء المألوفة للمملكة العربية السعودية، في هذه الفترة من العام.

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، في رده على الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن احتمالية سقوط ثلوج على مدينة الرياض خلال الأيام المقبلة، أنّ “الرسالة المتداولة، لا تتكئ على أسس رسمية”.

وأكّد الزعاق أنَّه “لا يوجد مؤشرات على حدوث مغاير لما هو معتاد، ففي المنظومة الشتوية علاقة عكسية بين دائرة البرودة والاعتدال”، موضحًا أنَّه “إذا توسعت دائرة البرودة انكمشت دائرة الاعتدال والعكس مواتي”.

وأشار إلى أنّه “خلال الأيام الراهنة، نعيش حالة من ارتخاء لدائرة المرتفع الجوي الشتوي، الأمر الذي جعل دائرة المنخفض الدافئ تتمدد، وتنثر الاعتدال على جميع أحواض المناطق السعودية”.

وبيّن أنّه “من يوم غد الاثنين سنستقبل موجة شتوية مستوردة، وستعمل على خفض درجات الحرارة وبمعدلات شاتئة، وتؤثر على المناطق الشمالية والشمال غربية والشمال شرقية والوسطى، وأجزاء من الشرقية والغربية، وتستمر لثلاثة أيام”، مشيرًا إلى أنَّ “مؤشرات تساقط الثلوج على تلك المناطق ما زالت غير متينة”.







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