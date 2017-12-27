الدولار يتراجع متأثرًا بارتفاع أسعار النفط

المواطن - متابعة

هبط سعر صرف الدولار الأميركي اليوم مقابل سلة عملات في الأسواق العالمية فيما ارتفع الدولار الكندي ونظيره الأسترالي لأعلى مستوى في شهرين.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمائة مقابل سلة عملات رئيسية إلى 93.193.

وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في عامين ونصف العام يوم الثلاثاء بدعم أنباء انفجار في خط أنابيب نفط ليبي وكذلك بفضل استمرار تطبيق اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط. وصعدت أسعار النحاس يوم الأربعاء لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.

ودعم هذا الطلب على عملات الدول المصدرة للسلع الأولية حيث ارتفعت العملة الكندية إلى 1.2659 دولار كندي للدولار الأمريكي وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول.

وبالمثل صعد الدولار الاسترليني 0.4 بالمائة إلى 0.7762 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى في شهرين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :