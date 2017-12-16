الرئاسة الفلسطينية: لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية

المواطن - واس

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، رفضَها لأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، تعقيبًا على تصريحات مسؤول أميركي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ترى حائط البراق، الذي يسميه اليهود “حائط المبكى”، جزءًا من إسرائيل “لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967”.

وأشار أبوردينة إلى أن هذا الموقف الأميركي يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الأميركية الحالية أصبحت خارج عملية السلام بشكل كامل.

وأضاف أن استمرار هذه السياسة الأميركية، سواء بما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة الأميركية إليها، أو البتّ في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال، وهو بالنسبة لنا أمر مرفوض وغير مقبول ومُدَان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :