الرئيس اليمني لأهالي تهامة: واجِهوا الميليشيا الكهنوتية وخلصوا الحديدة

المواطن - واس

جدَّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التأكيد على استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وحَثَّ هادي، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بقائد المقاومة الشعبية في منطقة تهامة عبدالرحمن الحجري، قيادةَ المقاومة على رَصّ الصفوف والعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش المدعوم من التحالف العربي للقضاء على المشروع الإيراني البغيض والخبيث الذي يستهدف اليمن ودول الجوار والمنظومة العربية.

ودعا الرئيس هادي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأهالي في تهامة إلى مواجهة الميليشيا الكهنوتية والعمل على تخليص الحديدة واليمن بشكل عام من هذا السرطان الإمامي الذي يحلم بالعودة باليمن إلى عصور الإمامة الكهنوتية.

وتعهد قائد المقاومة من جهته بملاحقة عناصر الميليشيا حتى استكمال تحرير محافظه الحديدة وكل المناطق في البلاد التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين.







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