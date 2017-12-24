الرئيس هادي يعين الفريق حسين عرب مستشارًا أمنيًّا له ويعيّن نائبًا لرئيس الوزراء ومحافظين جددًا

المواطن ـ اليمن

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قرارات جمهورية شملت تعيين وزراء جدد في الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، إضافة إلى تعيين محافظين جدد لمحافظات تعز والضالع ولحج.

وأصدر هادي قرارًا رئاسيًّا بتعيين اللواء حسين محمد عرب وزير الداخلية السابق، مستشارًا له لشؤون الأمن وترقيته إلى رتبة فريق، إضافة إلى تعيينه وزير النفط السابق سيف محسن الشريف، سفيرًا في وزارة الخارجية.

وقضت القرارات التي نشرتها “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية” تعيين هادي أحمد بن أحمد الميسري، نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للداخلية، وعثمان حسين فايد محلي، وزيرًا للزراعة، وأوس عبدالله أحمد العود وزيرًا للنفط والمعادن، وصالح أحمد محمد الجبواني وزيرًا للنقل.

وفي القرارات المتعلقة بالمحافظين الجدد، عين الرئيس اليمني، اللواء ركن علي مقبل صالح محافظًا لمحافظة الضالع، وأمين أحمد محمود محافظًا لتعز، وأحمد عبدالله التركي محافظًا للحج.







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