الرميان: نمو محفظة صندوق الاستثمارات العامة إلى 840 مليار ريال

المواطن - الرياض

أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان نمو محفظة الصندوق إلى 840 مليار ريال.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن في الرياض بمشاركة كل من ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتسليط الضوء على أثر الإنفاق التوسعي في ميزانية 2018 أنه سيتم إنفاق 70 مليار ريال في استثمارات محلية وخارجية خلال ميزانية العام الجديد.

ولفت الرميان إلى أنه تم مؤخرًا الإعلان عن مشروع نيوم كأكبر المشاريع التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة.







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