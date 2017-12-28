الزهراني: شفافية هيئة الرياضة بمبادرة ادعم ناديك تُطمئن الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أشاد الناقد الرياضي خميس الزهراني، بشفافية الهيئة العامة للرياضة، بإعلان كافة تفاصيل مبادرة ادعم ناديك أول بأول، الأمر الذي يُشجع الجماهير على المشاركة في تلك الحملة.

وقال خميس الزهراني، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “الشفافية بعرض الأرقام والإشراف المباشر من هيئة الرياضة على مبادرة ادعم ناديك يجعل الجمهور يطمئن على الدعم المقدم منهم”.

وتابع الناقد الرياضي تصريحاته بشأن مبادرة ادعم ناديك قائلًا: “أقترح تحويل الدعم من ريال يوميًّا إلى أرقام أكبر لتكون الحملة مجدية بشكل أكبر بحيث يختار الجمهور الرقم الذي يريده وكل شخص بحسب مقدرته”.

وفي السياق ذاته، علق الناقد الرياضي عبدالله المسند مبادرة ادعم ناديك قائلًا: “300 مشترك لا يليق بنادي الاتفاق و20 مشتركًا لا يليق بنادي القادسية، لكني واثق بأن هذا الرقم سيرتفع في قادم الأيام”.

وتصدر جمهور الهلال ترتيب المشتركين في حملة ادعم ناديك خلال أول 24 ساعة بـ7446 مشتركًا، الأهلي ثانيًا بـ3552، ثم النصر بـ3279، يليه الاتحاد بـ1541 مشتركًا، وجاء الشباب خامسًا بـ553.

وتفاعلت جماهير نادي الاتحاد مع حملة ادعم ناديك في اليوم الثاني بشكل كبير، حيث احتلت المركز الثاني، فيما واصل الهلال تصدر حملة ادعم ناديك وجاء النادي الأهلي بالمرتبة الثالثة، وحل النصر رابعًا.







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