السعودية للكهرباء تستضيف ملتقى اللجان العمالية.. وتوصيات للعمل بدعم دورها وتطوير أعمالها

المواطن - أحمد العُمري - الرياض

استضافت اللجنة العمالية بالشركة السعودية للكهرباء، الأسبوع الماضي، ملتقى اللجان العمالية بالمملكة، بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورؤساء وأعضاء عدد كبير من اللجان العمالية بالمملكة، حيث تمت مناقشة سبل تطوير تجربة تلك اللجان، ودورها في زيادة الإنتاج، وتحسين نوعيته بالمنشآت، ودعم الكفاءات الوطنية، مطالبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتكثيف جهودها لدعم اللجان العمالية، والعمل على تطوير أعمالها، وتسليط الضوء على دورها الفعال.

وأوضح الأستاذ فواز بن فلاح المطيري، رئيس اللجنة العمالية بالشركة السعودية للكهرباء، أن الملتقى كان فرصةً مهمةً لرؤساء وأعضاء اللجان العمالية لاستطلاع الآراء، وتبادل الأفكار والرؤى، حول سبل تطوير أدائها، بما يخدم القطاع الاقتصادي، ويُسهم في تقدمه، ويعمل على تطوير ودعم الكوادر والكفاءات والمواهب، مشيداً بالأفكار والتوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماع، وحرص كافة الأعضاء والمسؤولين باللجان العمالية في المملكة على الارتقاء بالعمل العمالي، واستلهام التجارب الناجحة، وتطويرها بما يتوافق مع رؤية المملكة في هذا الشأن، وعلى رأسها رؤية 2030.

من جانبه، أثنى الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العبيد نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالشركة السعودية للكهرباء، على الدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة العمالية بـ “الـسعودية للكهرباء” ودورها في تحسين بيئة العمل، وتقديم الأطروحات والأفكار والتواصل مع الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، بما يضمن تطوير الإنتاج، ورفع الكفاءة؛ فيما تم تقديم عرض تعريفي عن مسيرة اللجنة منذ بدايتها بالشركة وما تحقق من إنجازات على مدار تلك السنوات.

كما ألقى الدكتور حسن الماضي، عضو المجلس الاستشاري في شركة أوبيك الإماراتية للاستشارات والتدريب، التي كانت ضيفاً بالملتقى، كلمةً عن مسيرة اللجان العمالية بدولة الخليج، بينما شارك عددٌ من ممثلي لجان الشركات المختلفة مثل شركة أرامكو، والاتصالات السعودية، وسابتكو، والبنك السعودي للاستثمار، بمداخلات مختلفة، أكدوا خلالها ضرورة استمرار التواصل بينهم، وتوثيق الصلة حول جميع المستجدات، وتبادل الآراء والمقترحات، فيما يتعلق بتطوير آلية عمل اللجان العمالية.

وأشار المطيري إلى أنه تم تكريم المشاركين بالملتقى، والذين من بينهم رئيس اللجنة العمالية بشركة أرامكو، ورئيس اللجنة العمالية بشركة سابك، ورئيس اللجنة العمالية بشركة الاتصالات السعودية، ورئيس اللجنة العمالية بالبنك الأول، ورئيس اللجنة العمالية بشركة الربيع للأطعمة، ورئيسة اللجنة العمالية بالبنك السعودي للاستثمار، ونائب رئيس اللجنة العمالية بشركة النقل الجماعي سابتكو، وعضو اللجنة العمالية بشركة “ميدغلف” للتأمين، وغيرهم من أعضاء اللجان العمالية بالمملكة.







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