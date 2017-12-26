السفارة في واشنطن تعلق على منع لاعبي إسرائيل من المشاركة في بطولة الشطرنج

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت فاطمة باعشن، المتحدثة باسم سفارة المملكة في الولايات المتحدة، أن عدم منح تأشيرات للاعبي الشطرنج الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع المقامة بالوقت الحالي في الرياض، هو أمر يتسق مع سياسات السعودية ومواقفها التاريخية .

وقالت باعشن خلال تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فيما يتعلق بالتسييس المزعوم لبطولة الشطرنج التي تستضيفها الرياض، فإن المملكة سمحت بمشاركة جميع المواطنين”.

وأضافت المتحدثة باسم سفارة الرياض في واشنطن: “الاستثناء هو أن المملكة لا تمتلك تاريخياً أي علاقات دبلوماسية مع هذا البلد المعين، وبالتالي فالمملكة حافظت على سياستها”.

وتستضيف المملكة أيضاً في عامي 2019 و2020، البطولة الدولية للعبة نفسها، حيث كان السعوديون هم المتقدمين الوحيدين للحصول على حق استضافة بطولات الشطرنج في العالم.

وتقام البطولة في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر بالعاصمة الرياض، كما خُصص لها مبلغ 2 مليون دولار، 1.5 منها تذهب لمنافسات الرجال، فيما يذهب نصف مليون دولار للمنافسات النسائية للبطولة نفسها.







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