السودان يحرر سعر القمح بالكامل في موازنة 2018

المواطن - متابعة

أكَّد مسؤول في وزارة المالية السودانية، أمس الخميس، أن بلاده ستحرر سعر القمح بالكامل في موازنة 2018، وستترك عملية استيراده للقطاع الخاص.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية، مجدي حسن ياسين، إنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار الخبز، لأن التنافس سيقلل التكلفة.

واستكمل حسن ياسين أن الحكومة ستواصل تنظيم عطاءات للاستيراد، بحسب وكالة رويترز.

ولفت ياسين إلى أن السودان استورد مليوني طن من القمح في عام 2017، وبلغ حجم الإنتاج المحلي من القمح 445 ألف طن.

وأعلن السودان، في وقتٍ سابقٍ، أنه سيخفض قيمة عملته المحلية إلى 18 جنيهًا للدولار، مقارنة مع السعر الرسمي الحالي البالغ 6.7 جنيه للدولار، وذلك بعد أسابيع من دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير سعر صرف عملته.







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