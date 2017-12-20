السومة يُوضِّح موقفه من الرحيل ويكشف أفضل نجومه بدوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

كشف السوري عمر السومة، نجم النادي الأهلي، حقيقة اقترابه من الرحيل عن الراقي خلال الفترة المقبلة.

وكانت أنباء صحفية ذكرت في الفترة الأخيرة أن السومة يفكر في ترك الأهلي والانتقال إلى فريق آخر.

أكد السومة أنه يريد البقاء مع الأهلي من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا في الفترة القادمة، مضيفاً أن الفريق يسير على خير ما يرام.

كما أوضح السومة أن مهند عسيري، لاعب الأهلي، هو أقوى مهاجم بدوري المحترفين، مؤكداً أن سلمان الفرج هو أقوى لاعب وسط في السعودية.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أنه لم يتحدث إلى مواطنه عمر خربين، مهاجم الهلال، من أجل تقديم التهنئة له بعد التتويج بلقب أفضل لاعب في آسيا تقديراً للراقي.







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