السيسي يبحث مع آل الشيخ دعم مبادرة السلام ضد الإرهاب

المواطن - محمد سمعه

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المستشارَ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في العاصمة المصرية القاهرة اليوم.

وشهد اللقاء محادثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في المجالات الرياضية المختلفة.

ويتواجد آل الشيخ في مصر حاليًا من أجل حضور مباراة الأهلي المصري وأتليتكو مدريد الإسباني الودية، والتي ستُقام اليوم في مدينة الإسكندرية المصرية تحت شعار السلام ضد الإرهاب.

وكان آل الشيخ فاز مؤخرًا بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العربية لعام 2017 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي.







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