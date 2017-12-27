الشورى يقر مشروع توظيف العمالة المنزلية الموريتانية والكينية

المواطن - الرياض

وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة، ونظيرتها الموريتانية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق مع جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية.

في سياق آخر طالب المجلس مؤسسة التدريب التقني بتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني, وتعزيز صورته الإيجابية، وتحديث مناهج المعاهد بما يتلاءم مع سوق العمل.

وأكد المجلس قراره السابق بمطالبة المؤسسة بمراجعة برامجها التدريبية.

وناقش المجلس، خلال جلسة اليوم، مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية.







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