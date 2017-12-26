الشورى يوافق على إعفاء المرابطين من أقساط العقاري .. ويوصي بالإبقاء على دور الصندوق

المواطن - الرياض

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على ست توصيات داعمة للصندوق العقاري وللمستفيدين من خدماته، فطالب بالتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة، ودعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال حسب أحدث تقرير سنوي للصندوق، ونبه المجلس على معالجة المبالغ المالية المجمدة والتي هي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها ومباشرة البناء وتجاوز عددهم 100 ألف شخص.

وطالب المجلس الصندوق بدراسة هذا الموضوع والعمل على تحويل القروض إلى أشخاص آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية، كما دعا الصندوق إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من الصندوق ومدى إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.

ووافق المجلس على الإعفاء الكامل للجنود المشاركين بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد القروض التي عليهم من صندوق التنمية العقاري.

كما تبنت لجنة الإسكان والخدمات مضمون توصية أخرى اشترك فيها عضوا المجلس محمد الجرباء ومحمد العجلان وطالبا بإعادة وضع الصندوق إلى وضعه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين.

ونصت توصية اللجنة على الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.

وأيَّدت لجنة الإسكان توصية ثالثة وطالبت بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب عام 1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني.

وتبنت في هذا الشأن مضمون توصية قدمتها العضو نورة المري على التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 36 ـ1437.







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