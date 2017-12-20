الشوشان: هيئة الرياضة ليست ملزمة بدعم الأندية والاتفاق يتحدى الهبوط

المواطن – مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي فيصل الشوشان، أن الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، ليست ملزمة بدعم الأندية ماليًّا، وذلك تعليقًا على الدعم الذي تم تقديمه، الثلاثاء، لناديي الاتفاق والوحدة.

وقال الشوشان: “هيئة الرياضة ليست ملزومة بدعم الأندية ماليًّا، لكن الدعم الأخير للوحدة والاتفاق أعاد للإدارتين بعض الأمل للاستمرار.. مجلس إدارة نادي الاتفاق يضم أسماء تملك المال، لكن الوضع الاقتصادي حاليًّا لا يسمح بالدعم.. التسويق مهمل في الأندية”.

وأضاف الناقد الرياضي خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “رجال الأعمال يحتاجون لمعرفة الفرص الموجودة للاستثمار بالأندية.. تحدي الاتفاق حاليًّا هو الهروب من شبح الهبوط”.

ومن جانبه، قال مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، سلطان الغشيان: “رئيس هيئة الرياضة وضع المفتاح كبداية بدعمه للاتفاق والوحدة، لكن يجب على الإدارتين أن يكملوا المسيرة وفقًا لهذا الدعم”.

وعلق الناقد الرياضي محمد العميري، لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “الاتفاق حصل على الدعم حاليًّا من هيئة الرياضة، لكنهم يحتاجون للالتفاف من رجالات النادي مستقبلًا والوقوف مع الإدارة الاتفاقية”.

ووجّه تركي آل الشيخ، بتقديم دعم مالي لنادي الاتفاق بـ5 ملايين ريال ونادي الوحدة بمبلغ 3 ملايين ريال، ويتعرض الناديان لأزمة مالية خلال الفترة الماضية.







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