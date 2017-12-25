الصمعاني: قَتْل الجيراني جريمة لا تُغتفر.. وسنجتث الإرهابيين من جحورهم

المواطن - الرياض

قدّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العزاءَ والمواساة لأسرة قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني، الذي وُجِدَ جثمانه مدفوناً في أحد أوكار الإرهابيين في بلدة العوامية بالقطيف.

وقال الصمعاني: “إن الجهات الأمنية عازمة على دحر الإرهابيين واجتثاثهم من جحورهم وأن الأمن والاستقرار في أنحاء المملكة كافة، لاسيما القطيف وبلدة العوامية، أمرٌ متحقق بعزم أجهزة الأمن وإمكانات الرجال البواسل وقدراتهم الاستباقية في العديد من العمليات التي أفشلت المخططات الغاشمة.

وندَّد الدكتور الصمعاني بالعمل الإجرامي الذي أقدم عليه الإرهابيون بقتل القاضي ودفنه في إحدى المزارع في بلدة العوامية بالقطيف، واصفاً الأمر بالجريمة التي لا تُغتفَر وأن كل المتورطين فيها من المفسدين في الأرض وستطالهم يد العدالة عاجلاً غير آجل.







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