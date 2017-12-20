الصنيع يُثمن تفاعل آل الشيخ السريع مع شؤون الأندية

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حمد بن سليمان الصنيع، على توجيه الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مُشيدًا بالدعم الذي يلقاه العميد منه.

وأشار الصنيع، في بيان عبر حساب العميد الرسمي على “تويتر”، إلى أن دعم آل الشيخ يتواصل اليوم بتوجيهه بتقديم دعم مالي لنادي الاتحاد بقيمة 13 مليون ريال، بعد أن تلقى العميد دعمًا سابقًا بقيمة 10 مليون ريال.

وثمن رئيس نادي الاتحاد “هذه الوقفة غير المستغربة في ظل النقلة النوعية التي تعيشها الرياضة السعودية منذ تولي آل الشيخ دفة قيادتها عبر التفاعل السريع مع كافة شؤون الأندية ومتابعتها، للتأكد من تأديتها رسالتها السامية التي أُنشئت من أجلها”.

وكان تركي آل الشيخ، قد وجه، اليوم الأربعاء، بتقديم دعم مالي لنادي الاتحاد بمبلغ ١٣ مليون ريال، من أجل تسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة، كما قدم، أمس، دعمًا ماليًّا لناديي الاتفاق والوحدة بـ5 و3 ملايين ريال.







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