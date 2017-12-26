الضيافة الجوية المصرية تقصف جبهة برلمانية انتقدت وزن وسن المضيفات

المواطن - القاهرة

علقت النقابة العامة للضيافة الجوية في مصر، بغضب على انتقاد نائبة برلمانية لوزن وسن بعض المضيفات اللاتي يعملن لدى شركة الخطوط الجوية الوطنية، معتبرة أن تصريحاتها تصل إلى “التمييز العنصري”.

وقالت النقابة في بيان: إنه من الأفضل أن تتوقف النائبة جليلة عثمان عن الإساءة للعاملين ومساعدتهم بدلًا من ذلك على التعامل مع مشاكلهم.

وقدمت النائبة جليلة عثمان طلب إحاطة لوزير الطيران المدني هذا الأسبوع في البرلمان بشأن سن ومظهر مضيفات شركة مصر للطيران.

وبررت عثمان طلبها بالقول: “ليست هناك معايير. نحتاج إلى فرض زي ووزن معين. لا يجب أن يعملن حتى الوصول إلى سن 50 عامًا.. علينا نقلهن إلى وظائف أخرى”.

وقال بيان نقابة الضيافة الجوية: “إذا كانت النائبة الفاضلة لا ترى تمييزًا في تصريحاتها ضد المرأة، فإن النقابة تدعو سيادتها إلى التفضل بتنفيذ اقتراحها أولًا داخل مجلس النواب، فهي الواجهة الأولى لمصر”، وهو الرد الذي اعتبره البعض “قصف جبهة” للنائبة البرلمانية.







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