الطقس اليوم.. رياح وغبار على 3 مناطق
مع تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 كم

الطقس اليوم.. رياح وغبار على 3 مناطق

2017/12/27
الساعة 12:54 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاته الخاصة بالطقس اليوم الأربعاء.

ولفت الإنذار المبكر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن أجزاء من الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ستشهد استمرارًا لنشاط الرياح السطحية، لافتًا إلى أن الرياح ستؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3كم.

وأوضح أن محافظة وادي الدواسر والأجزاء التابعة لها، والأجزاء الساحلية للمدينة المنورة، ستشهد نشاطًا في الرياح حتى الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.


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