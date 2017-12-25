الطقس غدًا.. انخفاض الحرارة من 7 إلى 10 درجات

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن الكتلة القطبية تؤثر الآن على المناطق الشمالية من المملكة.

وتابع في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه من المتوقع أن تتابع سيرها مساء اليوم الاثنين نواحي حائل ثم القصيم ثم المحافظات الشمالية من منطقة الرياض، فالرياض والمدينة والشرقية نهار غد الثلاثاء.

ولفت الحصيني إلى أن درجات الحرارة ستنخفض من 7 إلى 10 درجات عما هي عليه حاليًّا، مع تواجد غبار خفيف في الجو.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، في وقت سابق، حالة الطقس المتوقعة يوم غد الثلاثاء، موضحةً أن المناطق الشمالية ستتأثر بموجة قطبية باردة تصل إلى الرياض.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض صباح يوم غد الثلاثاء، على منطقتي الشرقية والرياض، مع رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من المملكة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.







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