الطوال تغرّد مرّة أخرى في سماء الشهداء وتنعى الجندي منصور الحمدي

المواطن ـ علي شيبان ـ الطوال

أكّدت مصادر “المواطن“، استشهاد الجندي منصور علي ناشب حمدي، أحد أفراد القوات المسلحة، الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على الشريط الحدودي في محافظة الطوال بجازان، أثناء أدائه واجبه الديني والوطني، خلال المواجهات مع الحوثيين على الحد الجنوبي.

وسجلت محافظة الطوال اسم منصور الحمدي، ضمن الأبطال الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن.

وكشفت المصادر، أنَّ الشهيد البطل الحمدي، تزّوج منذ 8 أشهر فقط، ويقطن في محافظة الطوال الحدودية، مشيرة إلى أنَّ “التنسيق جارٍ مع أهله، بغية تحديد وقت ومكان الصلاة عليه، ودفن جثمانه الطاهر”.







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