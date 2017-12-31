العبيكان للاستثمار تعلن عن وظائف هندسية وإدارية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات “العبيكان” للاستثمار- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في العاصمة الرياض، وعدد من المدن الأخرى.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الجودة والالتزام: درجة البكالوريوس في تخصصات (تكنولوجيا الأغذية، العلوم البيوكيميائية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس جودة النظام: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الميكانيكية، أو الكهروميكانيكية).

– مدير الخدمات اللوجستية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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