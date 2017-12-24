العدل: 160279 عملية في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع

المواطن - الرياض

كشفت وزارة العدل إحصائية عن إجمالي العمليات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع (من 29 ربيع الأول – 3 ربيع الآخر 1439)، إذ بلغت العمليات 160279 عملية.

وأوضحت وزارة العدل تفصيل العمليات كالتالي: تنفيذ (بنسبة 15%)، توثيق (بنسبة 37%)، قضائية (بنسبة 48%).

وجاءت إجمالي عمليات التنفيذ 24415 عملية، شملت 12970 إحالة أو طلباً، 7712 حكماً وقرارا،ً و3966 محضراً.

فيما بلغ إجمالي عمليات التوثيق التي تمت 59817 عملية، شملت 21512 عملية على العقار، و38305 وكالات.

أما العمليات القضائية فقد بلغت 76047 عملية، شملت 21152 إحالة، 38834 جلسة، و16061 حكماً وقراراً.







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