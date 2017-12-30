العمالة تعيث في الشقق السكنية.. وتوقيف وافد يروّج لحومًا فاسدة في محايل

المواطن ـ محايل عسير:

أكّد رئيس بلدية محايل عسير، سعيد بن علي آل مصمع، تكثيف البلدية لجهودها، في ظل توافد آلاف الزوار للمحافظة؛ بحثًا عن المتعة والدفء، مشيرًا إلى أنَّ الجولات الميدانية الصباحية والمسائية لقسم صحة البيئة أسفرت عن ضبط عددٍ من المخالفات والمخالفين.

وأوضح آل مصمع أنَّ “الجولات شملت المطاعم والبوفيهات وعربات الطعام، من أجل التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتقيد بأنظمة وتعليمات صحة البيئة”.

وبيَّن أنَّ “البلدية، بالتعاون مع الجهات الأمنية نجحت في كشف شقة سكنية شمال المحافظة، حوَّلتها العمالة إلى مكان لإعداد وتجهيز الأطعمة والمأكولات بطرق غير صحية”، مشيرًا إلى أنّه “تمت مصادرتها وإتلافها وتسليم العمالة للجهات الأمنية، إلى جانب ضبط أحد العمالة أثناء محاولته توزيع كميات من لحوم الأبقار مجهولة المصدر، عبر مركبة كان يستقلها ليحال للجهات المختصة وتتلف اللحوم بالطرق الصحية”.

وشدَّد آل مصمع على أنَّ “البلدية لن تتردد في تطبيق الأنظمة والعقوبات الرادعة بحق المخالفين بما يضمن صحة وسلامة المستهلك”، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى “الإبلاغ عن أيّ ملاحظات يتم رصدها عن طريق الاتصال على خدمة طوارئ البلدية 940 التي تعمل على مدار الساعة”.







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