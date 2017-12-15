الغبار يهاجم المدينة المنوّرة السبت.. والإنذار المبكر يُحَذِّر

المواطن ـ المدينة المنوّرة:

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، مساء اليوم الجمعة، تنبيهًا عن حالة تفيد بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في المدينة المنوّرة.

وأوضح الإنذار المبكر، أنَّ الرياح المثيرة للأتربة، تَحُدّ من مدى الرؤية الأفقية، لتصل إلى أقل من كيلومترين، لاسيما صباح السبت، على منطقة المدينة المنورة.

وبيّن أنَّ “الحالة تبدأ الساعة السادسة من صباح غد السبت، وتستمر حتى الساعة الرابعة من مساء الاثنين المقبل”، مشيرًا إلى أنَّه “تشمل الحالة الطرقَ السريعةَ والمناطقَ المفتوحةَ والأجزاءَ الساحليةَ”.

ودعا إلى “توخي الحيطة والحذر مع وجوب الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني”.







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