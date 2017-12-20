الفالح: الطاقة تشكل 45% من الناتج الإجمالي للمملكة

المواطن - الرياض

أكد وزير الصناعة والطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الطاقة تشكل 45% من الناتج الإجمالي للمملكة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على بناء القطاعات الأخرى.

وأضاف الفالح في مؤتمر صحفي مشترك حول تحفيز القطاع الخاص في الميزانية السعودية 2018 أنَّ الإنفاق في الميزانية يقارب التريليون ريال، مضيفًا:” نحن متفائلون جدًا بالميزانية، وهي تحولية وليست مميزة فقط من ناحية الكم، ولكن أيضًا بنوعية المصروفات والاستثمارات؛ فمعظم الزيادة في الصرف في مشاريع إنتاجية، وقطاعات استثمارية تمثل رؤية المملكة 2030 سواء في الصناعة أو إطلاق قطاع التعدين والبنية التحتية.







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