الفريدي: لقاء الكويت له خصوصيته.. واللاعبون بحاجة لدعم الجمهور

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي، أحمد الفريدي، أن الفترة الحالية من البرنامج الإعدادي للأخضر تُمثل أهمية كبيرة في مسيرة الأخضر التحضيرية للمشاركة في كأس الخليج “خليجي 23”.

وأضاف الفريدي خلال تصريحاته التي نقلها حساب المنتخب السعودي على “تويتر”: “برنامج الأخضر الإعدادي سيُساهم بشكل واضح في إكمال جاهزية المنتخب للمشاركة في البطولة التي تحمل قيمةً فنيةً ومنافسةً عاليةً”.

وتابع نجم النصر: “مباراة الافتتاح أمام الكويت لها خصوصيتها، باعتبار أن هذا النوع من المباريات تتحكم في طريقة اللعب من خلال التحفظ في الأسلوب، ولكننا سندخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز”.

وشدَّد الفريدي على أهمية الدعم الجماهيري، خاصة أن اللاعبين في حاجة لوقفة جماهير الأخضر معهم لرفع معنوياتهم.







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