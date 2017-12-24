الفيحاء يواصل هوايته بالفوز على الكبار.. ويُحقق رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفيحاء لن يكون بالخصم السهل في منافسات الدور الثاني من دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، حيث واصل هوايته المفضلة بالتألق أمام كبار المسابقة المحلية، وفاز على فريق الاتحاد في أرضه ووسط جمهوره.

ونجح الفيحاء في التألق أمام كبار دوري المحترفين هذا الموسم، حيث فاز على الشباب والهلال، وتعادل مع النصر والأهلي، ولكنه خسر بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام الاتحاد في الجولة الثانية من الدور الأول، قبل أن يفوز عليه، اليوم الأحد.

وحقق الفيحاء اليوم أول فوز له بمنافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم خارج أرضه، وذلك بعدما خاض 6 مباريات سابقة على ملعبه، خسر في ثلاثٍ منها وتعادل في مثلها.

وقبل فوز الفيحاء على الاتحاد اليوم، كان الفريق البرتقالي قد نجح في جمع 16 نقطة منهم 13 على ملعبه، حيث إنه يُعد من أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات على أرضه في منافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :