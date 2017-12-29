القبض على أكثر من 280 ألف مخالف بينهم 95818 مخالفًا لنظام العمل

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ وحتى نهاية يوم أمس الأول الأربعاء لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مناطق المملكة عن ضبط 288725 مخالفًا، منهم 156969 مخالفًا لنظام الإقامة، و95818 مخالفًا لنظام العمل، و35938 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 3665 شخصًا، 73% منهم يمنيو الجنسية، و25% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، وتم ترحيل 3590 منهم، كما تم ضبط 82 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 597 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 104 مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 78 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذَ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 26 سعوديًّا.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14837 وافدًا مخالفًا، منهم 12493 رجلًا، و2344 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 45353 مخالفًا، وإحالة 42613 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 48046 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 62787 مخالفًا.







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