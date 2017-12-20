القيادة تهنئ آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لـ”آلان بيرسيه” بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الاتحاد السويسري الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لـ”آلان بيرسيه” بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب الاتحاد السويسري الصديق.







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