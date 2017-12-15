الكثيري: الحكم لم يحتسب ركلتي جزاء لصالح أحد أمام الشباب

المواطن - مروة نبيل

أكد المحلل التحكيمي عبدالعزيز الكثيري، أن حكم مباراة الشباب وأحد التي أُقيمت، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي، لم يحتسب ركلتي جزاء لصالح فريق أحد.

وقال الكثيري: “هناك ركلة جزاء لصالح أحد لم تُحتسب للاعب رائد الغامدي في الدقيقة 26، وهناك ركلة جزاء أخرى له غير محتَسَبة في الدقيقة 27 على جمال بن العمري لوجود إعاقة داخل المنطقة”.

وتابع المحلل التحكيمي تصريحاته قائلًا: “هدف الشباب الأول صحيح ولا وجود لمخالفة قبل الهدف، وركلة جزاء الشباب في الوقت بدل الضائع صحيحة لوجود عرقلة داخل المنطقة”.

وتعليقًا على مباراة الأهلي والاتفاق التي انتهت بفوز الراقي بنتيجة 4/1، قال الكثيري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “لا توجد أخطاء مؤثرة في لقاء الأهلي والاتفاق”.







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