الكثيري: نجم الإمارات يستحق الحصول على بطاقة حمراء
في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي

الكثيري: نجم الإمارات يستحق الحصول على بطاقة حمراء

2017/12/25
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن – مروة نبيل

شدد الخبير التحكيمي عبدالعزيز الكثيري، على أن نجم المنتخب الإماراتي الأول، فيصل السعدي، كان يستحق الحصول على إنذار ثاني وبطاقة حمراء، بعد تدخله على لاعب المنتخب السعودي، مختار فلاتة، في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وأضاف الكثيري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “هناك ركلة جزاء لم تحتسب لمنتخب الإمارات في الدقيقة 48؛ بسبب ركل من لاعب المنتخب السعودي، سالم علي، ضد لاعب الأبيض علي مبخوت”.

وانتهت مباراة السعودية والإمارات في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي “خليجي 23″، بالتعادل السلبي، ليُواصل الأخضر تصدر المجموعة الأولى بـ4 نقاط، بالتساوي مع الأبيض الذي حل ثانيًا، ثم عمان برصيد 3 نقاط، وتذيلت الكويت الترتيب بدون رصيد.


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