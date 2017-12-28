الكويت قد تُحقق آمال الأخضر في بطولة الخليج بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

يعقد المنتخب السعودي لكرة القدم آمالاً كبيرةً على المنتخب الكويتي عند مواجهته لمنتخب الإمارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على المنتخب العماني من أجل الوصول للنقطة السابعة وتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

وليتحقق ما يريد للأخضر، يجب على المنتخب الكويتي الفوز على المنتخب الإماراتي حتى يتوقف رصيد الأخير عند 4 نقاط.

وإذا نجح المنتخب الكويتي في الفوز على الإمارات وتمكن المنتخب السعودي من الفوز على عمان فسيتصدر الأخضر ترتيب مجموعته الأولى.

ويقترب الأخضر بنسبة كبيرة من مواجهة المنتخب البحريني في دور نصف النهائي، إذا تعادلت البحرين مع قطر في لقائهما غداً.

يذكر أن المنتخب السعودي فاز على المنتخب الكويتي في افتتاح خليجي 23 بثنائية مقابل هدف.







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