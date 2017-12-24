المستشار القحطاني: تنظيم الحمدين يُقصي قبائل قطر منذ عام 1996

المواطن - الرياض

كشف المستشار بالديوان الملكي، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني الإساءات الممنهجة الجديدة من تنظيم الحمدين على قبيلة آل مرة وعلى آل بحيح خصوصاً بعد أن صدع بالحق شيخ قبيلة آل بحيح.

وأشار القحطاني، عبر حسابه في “تويتر”، إلى أن هذه الإساءات هي تتويج لحملة إقصاء قبائل قطر والتي شنها تنظيم الحمدين منذ 1996.

كما وصف القحطاني تميم أنه في الصباح دمية، وخيال مآتة في الليل، طالباً منه أن يتابع مقطع فيديو لأحد كرام قطر والجزيرة العربية بعيداً عن أعين عزمي بشارة وتنظيم الحمدين.







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