الملا والمنصور يتصدران بطولة اتحاد الجولف المفتوحة

المواطن - الرياض

انطلقت الخميس منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للجولف المفتوحة في نسختها الثالثة، على ملاعب منتجع نوفا، بمشاركة أكثر من 100 لاعب من مختلف الدول الخليجية والعربية والعالم.

أسفرت نتائج يومها الأول عن صدارة سعودية لعثمان الملا وفهد المنصور، يليهما البحريني ناصر يعقوب.

وتختتم اليوم السبت منافسات البطولة، والتي شهدت حفل افتتاح مبسط رحب من خلاله مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي بالمشاركين من مختلف الدول، مؤكدًا أهمية هذه المشاركات في كسب اللاعبين الخبرة والاحتكاك بما يعود بالفائدة على المنتخبات المشاركة.

وثمن التعاون الكبير الذي وجدوه من مسؤولي ملعب نوفا لاستضافة البطولة، ثم تم رفع علم البطولة، ليعلن بعدها افتتاح البطولة بضربة البداية للاعب المنتخب السعودي سعود الشريف.







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