النصر يستعد لمواجهة الاتفاق .. وعكاش يغيب لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وشهدت تدريبات النصر، مساء اليوم الأربعاء، غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد عكاش، عن المران نظرًا لتواجده في الدمام لتلقي العزاء بوفاة جدته.

وركز كوينتيروس في تدريبات النصر الجماعية، مساء اليوم، على الجوانب التكتيكية من خلال مناورة كروية لعبها الفريق على ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية نوّع من خلالها الأسلوب الفني في حالتي الهجوم والدفاع.

وكان التدريب قد بدأ بالجري حول الملعب ثم تمارين لياقية متنوعة وتدريب بالمراوغة والتسديد على مرمى صغير.

على الجانب الآخر، بدأ نجم الفريق الأول، خالد الغامدي، برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب.







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