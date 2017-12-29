النصر يُحافظ على رقمه المميز أمام النادي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنصر في تحقيق الفوز على النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي، ليُحقق العالمي رقمًا مميزًا في تاريخ مواجهاته أمام الراقي.

ولم يخسر النصر أمام النادي الأهلي في آخر 5 مباريات لعبها الفريقان، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي؛ حيث كان آخر فوز للراقي على العالمي في موسم 2015 / 2016، حينما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي لقاء الدور الثاني بدوري المحترفين السعودي موسم 2015 / 2016، تعادل النادي الأهلي والنصر إيجابيًّا بهدف لكل فريق، وفي الموسم التالي 2016 / 2017 فاز العالمي في مباراة الدور الأول بهدف نظيف.

وكرر النصر فوزه على النادي الأهلي في مباراة الدور الثاني من دوري المحترفين السعودي، بهدفين دون رد، وفي مباراة الدور الأول الموسم الجاري 2017 / 2018، تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

وخسر النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل أهداف اللقاء عبدالعزيز الجبرين، ليوناردو ومحمد فوزير، وأحرز هدف الراقي إيوانيس فيتفاتزيديس.

ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند 31 نقطة في المرتبة الثانية.







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