النفط الأميركي يغلق تعاملات العام بقفزة نوعيّة تعيده إلى أعلى مستوى منذ 2015

المواطن ـ وكالات:

سجَّلت أسعار الخام الأميركي، أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2015 في اليوم الأخير للتعاملات هذا العام، بعد انخفاض غير متوقع في إنتاج الولايات المتحدة وتقلص مخزونات النفط.

وارتفعت أسعار خام برنت أيضًا في الأسواق العالمية بدعمٍ من تخفيضات الإمدادات المستمرة، التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا إلى جانب قوة الطلب من الصين.

وأغلقت عقود النفط الأميركي فوق 60 دولارًا للبرميل، لأول مرة منذ منتصف 2015.

وكانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قد بلغت أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2015 عند 60.30 دولار للبرميل، الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بارتفاع قدره 46 سنتًا، أو ما يعادل 0.8%، عن التسوية السابقة.

وسجَّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعًا أيضًا، بلغ 45 سنتًا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 66.61 دولار للبرميل. وكسر برنت حاجز 67 دولارًا للبرميل في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع للمرة الأولى، منذ أيار/مايو 2015.

وجاء ارتفاع الخام الأميركي بدعمٍ من انخفاض غير متوقع في إنتاج الولايات المتحدة الذي هبط الأسبوع الماضي إلى 9.754 مليون برميل يوميًّا، من 9.789 مليون برميل يوميًّا في الأسبوع السابق، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وتلقت الأسعار دعمًا أيضًا من انخفاض المخزونات التجارية في الولايات المتحدة، بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى 431.9 مليون برميل بحسب بيانات الإدارة.







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