النفط يقترب من أعلى مستوى منذ يونيو 2015

المواطن - واس

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ويحوم خام برنت قرب أعلى مستوياته منذ 2015 بدعم من توقعات الطلب القوي وسط استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58.52 دولار للبرميل بزيادة خمسة سنتات عن التسوية السابقة. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 65.25 دولار للبرميل دون تغيير عن الإغلاق السابق، لكنه يقترب من أعلى مستوياته من يونيو حزيران 2015 البالغ 65.83 دولار للبرميل الذي لامسه لفترة وجيزة في 12 ديسمبر كانون الأول. وصعد برنت 47 بالمئة منذ منتصف 2017.







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