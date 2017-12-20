النيابة العامة تتوعد من يفشي أسرار وظيفته العامة

المواطن - الرياض

جددت النيابة العامة على التأكيد على أهمية الحفاظ على أسرار العمل التي تهدد الأمن الوطني حتى لو ترك الموظف منصبه.

وقالت النيابة العامة: يقصد بالمعلومات السرية ما يحصل عليه الموظف – أو يعرفه بحكم وظيفته – من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

وأضافت يقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها وذلك طبقًا للمادة 1 من نظام عقوبات نشر الوثائق الرسمية.







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