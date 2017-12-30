النيابة العامة لأولياء الأمور: احذروا جرائم المراهقة في فترة الاختبارات

المواطن ـ رقية الأحمد:

حذَّرت النيابة العامة، من أنَّ فترة الاختبارات تزيد فيها جرائم الأحداث والمراهقين.

ودعت النيابة العامة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أولياء الأمور، إلى الحرص على عودة أبنائهم بعد أداء الاختبارات إلى المنزل، والتأكد من الأصدقاء في هذه الفترة.

يُذكر أنَّه تنطلق الأحد 31 كانون الأول/ديسمبر 2017، في جميع مدارس التعليم بالمملكة، اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 1439هـ، لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالتعليم الحكومي والأهلي ومعاهد التربية الخاصة والمدارس الليلية ومحو الأمية.







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