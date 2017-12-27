الهند خامس أكبر اقتصاد عالميًّا في 2018

المواطن - متابعة

توقعت دراسة حديثة، أن يتجاوز الاقتصاد الهندي نظيره البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018.

وقالت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن: إن الهند، القابعة حاليًّا في المرتبة السابعة، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

ووصل الاقتصاد الهندي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية.

وأدى قرار مودي المفاجئ إلى حدوث بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1، 25 مليار نسمة.

وهبط النمو إلى 5.7% للشهور الثلاثة التي انتهت في يونيو، لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6.3% للربع المنتهي في سبتمبر.

وأوضحت الدراسة أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميًّا، وأضافت النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصاديات الآسيوية، ولاسيما الهند والصين واليابان.







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