الوحدة يتجه لسداد القضايا المرفوعة ضده

المواطن- مكة المكرمة

قام مجلس إدارة نادي الوحدة، برئاسة السفير محمد أحمد طيب، بتوجيه الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بعد تقديمه دعمًا ماديًّا للنادي.

وقالت إدارة الوحدة، عبر حساب النادي الرسمي على “تويتر”: “يتقدم مجلس إدارة نادي الوحدة وجميع منسوبي النادي وجماهيره وأعضاء شرفه بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى المستشار تركي آل الشيخ، على الدعم المالي الذي تلقته خزينة النادي (3 ملايين ريال)”.

وأضاف بيان إدارة الوحدة: “ويأتي الدعم ضمن الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين للأندية والرياضة السعودية، ولا شك أن هذا الدعم سوف يُساهم في سداد القضايا المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا”.

يُذكر أن تركي آل الشيخ، قد وجه بتقديم دعم مالي لنادي الوحدة بمبلغ 3 ملايين ريال، لحل الأزمة المالية التي يُعاني منها خلال الفترة الماضية.







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