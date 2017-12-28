انتقموا من غريمهم بإحراق مركبته فدخلوا السجن

المواطن ـ شريف النشمي

أطاحت الشرطة في منطقة الحدود الشمالية، بثلاثة رجال، في العقد الثالث من العمر، بعدما انتقموا من مواطن بإحراق مركبته.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، النقيب فايز بن مقبل الجهني، أنه عند الساعة الخامسة صباحًا من يوم السبت الموافق 5/ 4/ ١٤٣٩هـ، تبلغ مركز شرطة الفيصلية، من مواطن، عن احتراق سيارته، أثناء وقوفها أمام منزله في ساعة متأخرة من الليل، من قبل أشخاص مجهولين.

وأشار الجهني، في بيان له مساء الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلى أنَّه “فور تلقي البلاغ جرى تكثيف التحريات، وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي، بعون من الله تعالى وتوفيقه، ومن خلال الإجراءات الاستدلالية المستمرة، من الإطاحة بالمتورطين في هذه الحادثة”.

وبيّن أنَّ “المتورّطين هم ثلاثة أشخاص، في العقد الثالث من العمر، اعترفوا بقيامهم بإحراق سيارة المواطن، نتيجة خلاف بينهم”، مؤكّدًا أنّه “جرى اتّخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ على المتهمين. كما تمَّ إخطار فرع النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وفق الاختصاص”.







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