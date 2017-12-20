انطلاق كرنفال العائلة “Ready Set Go” الخميس المقبل

المواطن – مروة نبيل

دعت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الجماهير إلى المشاركة في كرنفال العائلة “Ready Set Go”، المُقرر انطلاقه، يوم الخميس المقبل.

ويشمل كرنفال العائلة “Ready Set Go”، نشاطات رياضية ذهنية وترفيهية لكل أفراد الأسرة في ملاعب الصالات الخضراء، وسيكون ذلك خلال الفترة من 21 حتى 23 من شهر ديسمبر الجاري، بداية من الساعة الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة.

ونشر حسابا الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية على “تويتر”، مقطع فيديو لبعض نجوم كرة القدم، ومنهم سامي الجابر، لحث الجماهير على المشاركة في كرنفال العائلة “Ready Set Go”.

كما قاما بوضع الموقع الإلكتروني المُخصص لعملية بيع التذاكر الخاصة بكرنفال العائلة “Ready Set Go”.







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