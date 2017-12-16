انقلاب على جسر الظبية يتسبب في وفاة و7 إصابات

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

تسبَّب حادث انقلاب مركبة، ظهر الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري بجدة، في إحداث عددٍ من الإصابات والوفيات؛ ما استدعى تدخل عدد كبير من الفرق الإسعافية.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أبوزيد، في تصريح خاص إلى “المواطن”، أنَّ بلاغًا ورد عن وقوع حادث انقلاب باتجاه طريق المدينة المنورة، وتحديدًا عند جسر الظبية، وأسفر عن 3 إصابات.

وأشار إلى أنَّه “عند وصول الفرق الإسعافية، تبين وجود 7 إصابات ووفاة؛ ما استدعى الاستعانة بـ3 فرق إضافية”، مبيّنًا أنَّ “الحالات تراوحت ما بين 3 خطيرة و4 متوسطة؛ ما استدعى نقلهم إلى مستشفى خليص”.







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