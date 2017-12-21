باعتراف.. أبل ترد على بطء أجهزة الآيفون القديمة

المواطن - متابعة

أكدت شركة أبل الأميركية، أمس الأربعاء، المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام حول زيادة سرعة طرازات قديمة من هواتف آيفون، في حال تم استبدال البطارية.

وبحسب مستخدمي هواتف آيفون قديمة فإنهم “لاحظوا زيادة سرعة أجهزتهم بشكل ملحوظ، بعدما تم استبدال البطارية”.

وأثيرت القضية على المواقع الاجتماعية عندما وجد المستخدمون أن سرعة معالج أجهزة آيفون القديمة زادت بشكل كبير لدى تغيير البطارية التي لا تكلف أكثر من 79 دولارًا.

وأكدت أبل “بشكل مبدئي” هذه الأخبار في تصريح أحد موظفيها لموقع “ذي فيرج”، وقال: “هدفنا هو تقديم أفضل تجربة لعملائنا”.

وتابع المصدر: “تعجز بطاريات ليثيوم-أيون على تقديم السرعة العادية للجهاز عندما تكون في ظروف باردة، أو يكون شحن البطارية ضعيفًا أو إذا طال عمرها؛ مما يمكن أن يؤدي إلى توقف الجهاز بشكل غير متوقع”.







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