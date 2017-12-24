بالأرقام .. الأخضر عُقدة الإمارات في بطولات الخليج

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لمواجهة شقيقه الإماراتي في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وتتمتع مباريات السعودية والإمارات بمتابعة خاصة من قِبَل الجماهير الخليجية؛ نظراً لقوة المنتخبين من ناحية الأداء الفني، بجانب قوة الدوري السعودي والإماراتي.

وقبل مواجهة الغد سبق للمنتخب السعودي أن واجه نظيره الإماراتي في 34 لقاءً ودياً، حيث نجحت الإمارات في تحقيق الفوز في 6 لقاءات، بينما فازت السعودية في 21 مباراة وكان التعادل بينهما متواجداً في 7 مباريات.

أما في تصفيات كأس العالم فقد التقى المنتخبان في 9 مباريات كان آخرها في العام الحالي، حيث فازت الإمارات بنتيجة هدفين مقابل هدف.

حققت السعودية الفوز في 4 مباريات، بينما فازت الإمارات في مباراتين وكان التعادل بينهما حاضراً في 3 مباريات.

وأول لقاء بين المنتخبين في بطولات الخليج كان في عام 1972 وفاز المنتخب السعودي وقتها برباعية دون رد.

أما اللقاء الثاني بينهما فكان ببطولة كأس الخليج عام 1976 وفازت السعودية بهدفين دون رد.

وجمع اللقاء الثالث بين المنتخبين في بطولة الخليج عام 1979 حيث فازت السعودية بثنائية مقابل هدف.

وتحقق الفوز الأول للإمارات على حساب المنتخب السعودي في خليجي 6 عام 1982 حيث فازت الإمارات بهدف دون رد.

وعاد المنتخب السعودي وكرر فوزه على الإمارات بخليجي 7 عام 1984 وفاز بثنائية مقابل لا شيء.

ثم في خليجي 8 تمكن منتخب الإمارات من تحقيق الفوز الثاني له في تاريخه على الأخضر في بطولة الخليج بالفوز بثنائية دون رد في عام 1986.

وحدث أول تعادل بين المنتخبين في خليجي 9 بعام 1988 حيث تعادل المنتخبان بهدفين لكلٍّ منهما.

وفي عام 1992 وبالتحديد في بطولة خليجي 11 تمكَّن المنتخب الإماراتي من تحقيق الفوز الثالث على الأخضر بنتيجة هدف دون رد.

وببطولة خليجي 12 عام 1994 تعادل المنتخب السعودي مع الإمارات بهدف لكلٍّ منهما، وكذلك تعادلا في نسخة خليجي 13 بعام 1996 بنتيجة هدفين لكل فريق.

وعاد المنتخب السعودي لسكة الانتصارات على المنتخب الإماراتي في نسخة خليجي 14 عام 1998، حيث فاز الأخضر وقتها بهدف دون رد.

ثم في خليجي 15 واصل المنتخب السعودي تفوقه وهزم المنتخب الإماراتي في هذه البطولة بهدف دون رد في عام 2002.

وفي عام 2003 تمكن المنتخب السعودي من تحقيق الفوز على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد.

وفي عام 2007 التقى المنتخبان في دور نصف النهائي بخليجي 18، حيث خسرت السعودية بهدف دون رد.

وفي خليجي 19 تمكَّن المنتخب السعودي من الفوز في دور المجموعات على الإمارات بثلاثية دون رد.

ثم في خليجي 20 بعام 2010 تمكن المنتخب السعودي من الفوز في نصف النهائي على المنتخب الإماراتي بهدف دون رد.

وفي آخر لقاء بينهما في خليجي 22 بعام 2014 تمكن المنتخب السعودي من الفوز بصعوبة بثلاثية مقابل هدفين أمام المنتخب الإماراتي في دور نصف النهائي.

حقق المنتخب السعودي الفوز في 10 مباريات على المنتخب الإماراتي في بطولات الخليج، بينما فازت الإمارات في 4 مباريات وكان التعادل حاضراً بين الفريقين في مباراتين فقط.







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