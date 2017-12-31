بالأرقام.. جهاد الحسين يواصل التميز ويتفوق على فيلانويفا

المواطن – مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، جهاد الحسين، التميز في منافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، وبات الأكثر صناعة للأهداف.

واحتل جهاد الحسين صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 9 أهداف، وذلك بعد مرور 16 جولة من دوري المحترفين السعودي، ليتفوق على نجم الاتحاد، كارلوس فيلانويفا، الذي صنع 7 أهداف هذا الموسم.

وجاء نجم الفيصلي المتألق، لويز غوستافو، في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ6 أهداف، وبنفس الرصيد جاء يحيى الشهري، نجم النصر، في المرتبة الرابعة، فيما حل جوناثان بينتيس، لاعب الباطن، خامسًا، بـ5 أهداف.







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