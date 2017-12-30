بالأسماء.. 4 قتلى في لرستان الإيرانية ورجوي تُغرد بخلاص مُنتظر

بالأسماء.. 4 قتلى في لرستان الإيرانية ورجوي تُغرد بخلاص مُنتظر

2017/12/30
الساعة 11:55 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المظاهرات المعارضة تجتاح شوارع إيران
المواطن - الرياض

تسارعت وتيرة الأحداث في إيران، حيث أحرق المتظاهرون، اليوم السبت، صور مرشد إيران علي خامنئي في قلب العاصمة طهران.

ونشر الصحافي المصري مصطفى ثابت مقطع فيديو للتظاهرات في إيران وتحطيم الحواجز في الشوارع.

 

 

وفي سياق متصل، شددت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على أن إسقاط النظام الإيراني الإرهابي هو أول خطوة للخروج من أزمة الفقر والغلاء والجوع والبطالة التي تتصاعد يوميًّا في إيران.

ومن جانبه، كشف الناشط المعارض محمد مجيد الأحوازي أسماء القتلى في تظاهرات مدينة لرستان، وهم: (محمد جوباك، محسن ويرايشي، حسين رشنو، حمزة لشني).


‎تعليق واحد

  1. العلي

    اللهم زد وبارك لهم في تورتهم على الظالمين .

    ‎رد

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